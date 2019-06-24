В Краснодаре предупредили об очередном погодном апокалипсиса

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-24T15:55:36+03:00

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На Краснодарский край вновь надвигается стихия.

- В Краснодаре действует экстренное предупреждение по целому комплексу метеоявлений: сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с, - сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее в МЧС предупредили об образовании смерчей на побережье Туапсинского района и до поселка Магри.

Жителям и гостям курортов рекомендовано воздержаться от морских прогулок. Но если смерч застал вас на берегу, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле. Необходимо опасаться порванных проводов и больших конструкций. Не стоит искать укрытия под большими деревьями. Они тоже могут нести потенциальную опасность.

Кстати, сегодня утром, 24 июня, в горных районах Сочи сошли два селя. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU