В Сочи сошел сель
Сегодня 24 июня 2019 года в Сочи сошел сель. Он сильно повредил автомобильную дорогу в районе ручья Сулимовский. Сейчас там работают специалисты, которые расчищают трассу от камней и грязи. По предварительным данным, объем селя оценивается в 4 тысячи кубических метров.
- На месте происшествия работают 50 человек и 23 единицы техники. Ожидается, что все последствия удастся устранить до конца дня, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Из-за сходя селя оказалась затопленной канализационная насосная станция № 7, которая обслуживает Олимпийскую деревню. Как только спадет уровень воды, сотрудники городского водоканала начнут восстановительные работы на объекте.
В результате схода селя никто не пострадал.
Добавим, в Краснодаре предупредили об очередном погодном апокалипсисе. Ливень, гроза и ветер накроют кубанскую столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU