2019-06-24T16:19:07+03:00
Происшествия

В Сочи сошел сель

Специалисты оценили его объем в 4 тыс. куб. метров
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба водоканала СочиФото: пресс-служба водоканала Сочи
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Сегодня 24 июня 2019 года в Сочи сошел сель. Он сильно повредил автомобильную дорогу в районе ручья Сулимовский. Сейчас там работают специалисты, которые расчищают трассу от камней и грязи. По предварительным данным, объем селя оценивается в 4 тысячи кубических метров.

- На месте происшествия работают 50 человек и 23 единицы техники. Ожидается, что все последствия удастся устранить до конца дня, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из-за сходя селя оказалась затопленной канализационная насосная станция № 7, которая обслуживает Олимпийскую деревню. Как только спадет уровень воды, сотрудники городского водоканала начнут восстановительные работы на объекте.

В результате схода селя никто не пострадал.

Добавим, в Краснодаре предупредили об очередном погодном апокалипсисе. Ливень, гроза и ветер накроют кубанскую столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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