В Краснодаре благоустроят сквер «Студенческий»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-24T16:36:51+03:00

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В Краснодаре прошел личный прием граждан полномочным представителем президента России Владимиром Устиновым. В частности, поднимались вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды на Кубани.

- В данный момент ведутся работы по благоустройству сквера «Студенческий» в Краснодаре. Специалисты демонтируют старые асфальтовые дорожки, завозятся строительные материалы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По окончанию реконструкции здесь появятся новые тротуары, детская и спортивная площадки. Чтобы горожане чувствовали себя в безопасности, установят камеры видеонаблюдения. Также здесь высадят новые деревья и кустарники. На все работы потратят порядка 55 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2019 году на благоустройство более 100 дворовых и общественных территорий на Кубани выделят около 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU