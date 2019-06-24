В Краснодаре трое мужчин сфотографировались на фоне стадиона «быков» с автоматами

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-24T17:23:25+03:00

Полицейские выяснили, что оружие было не боевым

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В соцсетях появилась фотография, на которой трое мужчин запечатлены на фоне стадиона ФК «Краснодар». Один из них одет в арабский национальный костюм, а двое других держат в руках автоматы Калашникова.

- По данному факту была проведена проверка. Личности мужчин установлены, оружие оказалось охолощенным. Его владельцы предъявили все необходимые документы. Фото было сделано исключительно для публикации в личных аккаунтах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

С мужчинами была проведена профилактическая беседа. Каких-либо нарушений действующего законодательства в их действиях не выявлено.

Напомним, В Краснодаре пройдет форум «Армия-2019». В нем примут участие свыше 10 тысяч человек. Выставка будет работать три дня с 10:00 до 13:00. На ней представят самые новые образцы вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU