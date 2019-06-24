На Кубани появится связь 5G

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-24T18:24:06+03:00

Сеть заработает в регионе до 2024 года

Изменить размер текста: A A

На Кубани будут развивать высокоскоростную связь пятого поколения. До 2024 года сеть 5G заработает на 97% территории Краснодарского края. Исключением станут лишь труднодоступные высокогорные районы региона.

- Сеть 5G предусматривает скорость Интернета не менее 100 мегабит в секунду, а также разговоры без помех и прерываний, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент Минкомсвязь России заключает госконтракты на покрытие и прокладку магистральных линий связи. Чтобы все населенные пункты Кубани имели доступ в Интернет, в крае будут развивать широкополосный доступ в Сеть.

Как отмечают специалисты, для покрытия всей территории Краснодарского края современной радиосвязью, необходимо как можно плотнее устанавливать базовые станции. При этом, за тем, чтобы они не превышали допустимый уровень излучения, будут следить в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что для развития сети 5G, только в Краснодаре необходимо построить не менее 500 базовых станций.

ИСТОЧНИК KP.RU