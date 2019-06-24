Врач из Краснодарского края получил премию Всероссийского общества изобретателей

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-24T18:22:38+03:00

Его наградили за инновации в области пластической хирургии

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Главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра Краевой клинической больницы № 1, профессор Сергей Богданов получил премию Всероссийского общества изобретателей. Награду медику вручили президент Российской академии наук Александр Сергеев и вице-президент ВОИР Владимир Кононов.

- Богданова наградили за изобретение технологии пластики лица одним полнослойным аутотрансплантатом. Благодаря данной методике удается спасать жизни людей, пострадавших от огня, сократить время адаптации кожи, а также снизить количество операций, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранение Краснодарского края.

Стоит отметить, что коллектив врачей под руководством Богданова уже запатентовал несколько разработок, который с успехом применяются в ведущих лечебных центрах России и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU