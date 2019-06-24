Кубанские депутаты призвали ограничить рост тарифов на ЖКУ в регионе

СЕГОДНЯ 18:54 2019-06-24T18:54:57+03:00

По их словам, это поможет избежать роста социального напряжения в регионе

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В законодательном собрании Краснодарского края обсудили итоги тарифного регулирования на коммунальные ресурсы в 2019 году. По словам парламентариев, сбалансированная ценовая политика имеет особое социальное значение.

- С 1 января изменение цен в сфере предоставления ЖКУ в рамках 1,7% обусловлено исключительно увеличением ставки НДС. С 1 июля газ для жителей Краснодарского края подорожает именно на эту величину, а плата за электроэнергию вырастет на 2,56 % для городского населения и на 2,74 – для сельского. За вывоз мусора придется заплатить 366,74 рублей за 1 кубометр, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЗСК

Чтобы сдержать рост цен на тепло- и водоснабжение, для 26 ресурсоснабжающих компаний в регионе планируют установить льготные цены для населения ниже экономически обоснованного уровня тарифов. В региональном бюджете заложено свыше 560 млн рублей для компенсации коммунальщикам.

В итоге депутаты приняли резолюцию, в которой региональной энергетической комиссии рекомендовали продолжить работу по снижению роста цен и тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU