В Гуамском ущелье расскажут «Партизанскую сказку»
В районе хутора Гуамка 29 и 30 июня 2019 года состоится седьмой военно-патриотический фестиваль «Партизанская сказка». Мероприятие посвятят Дню подпольщиков.
- Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть быт партизан, а также познакомится с образцами оружия и коллекцией взрывоопасных предметов времен войны, - рассказали «ЮГ TIMES» организаторы мероприятия.
Помимо этого, здесь развернут радиоузел довоенных времен и полевой госпиталь. Гости фестиваля смогут пострелять из раритетного оружия, а также почувствовать себя военными саперами «разминировав» участок полигона.
Все желающие смогут прокатиться по ущелью на ручной дрезине и отведать блюда от повара-партизана. Также можно будет устроить фотосессию с экспонатами в партизанском антураже и обогатиться знаниями о быте подпольщиков времен Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU