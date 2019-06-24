В Гуамском ущелье расскажут «Партизанскую сказку»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-24T19:18:17+03:00

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В районе хутора Гуамка 29 и 30 июня 2019 года состоится седьмой военно-патриотический фестиваль «Партизанская сказка». Мероприятие посвятят Дню подпольщиков.

- Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть быт партизан, а также познакомится с образцами оружия и коллекцией взрывоопасных предметов времен войны, - рассказали «ЮГ TIMES» организаторы мероприятия.

Помимо этого, здесь развернут радиоузел довоенных времен и полевой госпиталь. Гости фестиваля смогут пострелять из раритетного оружия, а также почувствовать себя военными саперами «разминировав» участок полигона.

Все желающие смогут прокатиться по ущелью на ручной дрезине и отведать блюда от повара-партизана. Также можно будет устроить фотосессию с экспонатами в партизанском антураже и обогатиться знаниями о быте подпольщиков времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU