На федеральной трассе «Крым» изъяли оружие
На Кубани и в республике Адыгея функционируют 229 охраняемых объектов Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России. Сегодня на одном из них изъяли травматический пистолет.
- В ходе досмотра автомобиля «Ниссан» на площадке досмотра участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь был обнаружен травматический пистолет «МР-8013Т» с патронами. Документов, разрешающих его ношение, водитель предоставить не смог, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ.
Сотрудники ведомства составили по данному факту акт о нарушении порядка провоза запрещённых предметов, представляющих угрозу жизни граждан. Нарушителя передали сотрудникам Темрюкского линейного отдела полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU