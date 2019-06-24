2019-06-24T19:42:51+03:00
Происшествия

На федеральной трассе «Крым» изъяли оружие

Водитель машины не смог предъявить документы на травматический пистолет
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФФото: пресс-служба Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ
Изменить размер текста:

На Кубани и в республике Адыгея функционируют 229 охраняемых объектов Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России. Сегодня на одном из них изъяли травматический пистолет.

- В ходе досмотра автомобиля «Ниссан» на площадке досмотра участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 НовороссийскКерчь был обнаружен травматический пистолет «МР-8013Т» с патронами. Документов, разрешающих его ношение, водитель предоставить не смог, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ.

Сотрудники ведомства составили по данному факту акт о нарушении порядка провоза запрещённых предметов, представляющих угрозу жизни граждан. Нарушителя передали сотрудникам Темрюкского линейного отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24