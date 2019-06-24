На федеральной трассе «Крым» изъяли оружие

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-24T19:42:51+03:00

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На Кубани и в республике Адыгея функционируют 229 охраняемых объектов Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России. Сегодня на одном из них изъяли травматический пистолет.

- В ходе досмотра автомобиля «Ниссан» на площадке досмотра участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь был обнаружен травматический пистолет «МР-8013Т» с патронами. Документов, разрешающих его ношение, водитель предоставить не смог, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса РФ.

Сотрудники ведомства составили по данному факту акт о нарушении порядка провоза запрещённых предметов, представляющих угрозу жизни граждан. Нарушителя передали сотрудникам Темрюкского линейного отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU