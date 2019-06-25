В Результате ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали 9 человек

СЕГОДНЯ 07:23 2019-06-25T07:23:27+03:00

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Накануне 24 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Около 20.30 в Адлерском районе курорта автобус врезался в бетонное силовое ограждение.

- В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех пострадавших доставили в больницу. После осмотра, проведенного медиками, семерых человек отпустили домой. Сотрудники полиции выясняют, что стало причиной ДТП.

Напомним, в Краснодарском крае в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса «Богдан», следовавшего по маршруту из поселка Ахтырский в Краснодар, на 43-м километре превысил скорость и не выдержал нужную дистанцию. Всего в салоне было порядка 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек. 10 из них доставили в больницу для проведения осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU