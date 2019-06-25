2019-06-25T08:04:22+03:00
Общество

На Кубани решают проблему с нехваткой мест в школах и детсадах

Только в Сочи планируют к 1 сентября открыть 2 пристройки к учебным заведениям
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре обсудили вопрос возведения школ и детских садов на Кубани. Социальные объекты возводят в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В нынешнем году на это выделено 4,5 млрд рублей из регионального и 1,5 млрд рублей из федерального бюджетов.

- До конца 2019 года планируется сдать в эксплуатацию 10 школ, а также построить и приобрести 11 зданий детских садов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, в Сочи завершат строительство детсада на 280 мест, из которых 90 – ясельные. Также в городе возводят две пристройки по 400 мест каждая к школам №15 и 82. Они должны заработать 1 сентября.

Больше всего проектов реализуют в Краснодаре. В 2019 году муниципалитет приобретет детсад на улице Жигуленко на 250 мест, а в следующем – на ул. Гассия на 240 мест. К началу новго учебного года откроются две новые школы по 1550 мест – на улицах Аверкиева и Байбакова, и две пристройки по 400 мест к школам № 23 и 81. В следующем году планируют достроить еще четыре школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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