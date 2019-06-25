2019-06-25T08:21:44+03:00
Общество

Сильные ливни стали причиной подтоплений в Апшеронске

Вода зашла в 15 домов
Максим ОСОКИН
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фото: @loveinapsheronskфото: @loveinapsheronsk
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В Апшеронске накануне вечером прошел сильный дождь. В результате оказались подтоплены 17 придворовых участков.

- Из-за обильных осадков система ливневой канализации Апшеронска не справилась с нагрузкой. В результате, вода зашла в 15 домов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В данный момент вода сошла. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Напомним, в Краснодаре действует экстренное предупреждение по целому комплексу метеоявлений: сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с, - сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее спасатели предупредили об образовании смерчей на побережье Туапсинского района и до поселка Магри. Жителям и гостям курортов рекомендовано воздержаться от морских прогулок.

Между тем, на Азовском море температура воды достигла комфортных значений. И купаться в нем вполне безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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