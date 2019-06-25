В Краснодарском крае расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-25T08:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В хуторе Казаче-Малеванном открыли современный фельдшерско-акушерский пункт. Он оборудован всем необходимым - процедурными кабинетами и акушерской. Также здесь работает аптека.

- Средства на возведение ФАПа в размере более 2 млн рублей выделены из краевого бюджета. В 2019 году планируется открытие еще нескольких медицинских учреждений в малых населенных пунктах Краснодарского края, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что появления фельдшерско-акушерского пункта жители Казаче-Малеванного ждали давно. До этого, чтобы попасть на прием к специалисту, им приходилось ездить в соседние станицы или в Кореновск.

Напомним, главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра Краевой клинической больницы № 1, профессор Сергей Богданов получил премию Всероссийского общества изобретателей. Награду медику вручили президент Российской академии наук Александр Сергеев и вице-президент ВОИР Владимир Кононов.

ИСТОЧНИК KP.RU