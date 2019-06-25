2019-06-25T09:25:59+03:00
Экономика

Промышленные предприятия Кубани с начала года отгрузили собственную продукцию почти на 113 млрд рублей

По сравнению с 2018 годом рост превысил 6,5 %
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В мае 2019 года индекс промышленного производства по Краснодарскому краю составил 104,2%. Предприятия Кубани отгрузили собственную продукцию на сумму более 110 млрд рублей.

- Наилучшие результаты показали организации, выпускающие металлургическую и химическую продукции, а также строительные материалы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в 3,5 раза выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Производство авторанспорта, прицепов и полуприцепов увеличилось практически на 60%. Также в регионе вырос выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

Объем налоговых поступлений с начал 2019 года составил более 4 млрд рублей.

Добавим, на Кубани будут развивать высокоскоростную связь пятого поколения. До 2024 года сеть 5G заработает на 97% территории Краснодарского края. Исключением станут лишь труднодоступные высокогорные районы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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