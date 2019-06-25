2019-06-25T09:50:41+03:00
Происшествия

На Кубани гражданин Узбекистана убил соотечественника

В данный момент злоумышленник находится под стражей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Следственный отдел по Северскому району СКР России возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина республики Узбекистан. Его подозревают в убийстве 41-летнего соотечественника.

- По данным следствия приезжий работал в личном подсобном хозяйстве в станице Дербентской, где и проживал. Ночью 16 июня 2019 года он употреблял спиртные напитки вместе со своим соотечественником. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки потерпевшему. От полученных ранений 41-летний мужчина скончался, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После совершения правонарушения злоумышленник вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В данный момент мужчина находится под стражей. Идет следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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