На Кубани гражданин Узбекистана убил соотечественника
Следственный отдел по Северскому району СКР России возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина республики Узбекистан. Его подозревают в убийстве 41-летнего соотечественника.
- По данным следствия приезжий работал в личном подсобном хозяйстве в станице Дербентской, где и проживал. Ночью 16 июня 2019 года он употреблял спиртные напитки вместе со своим соотечественником. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки потерпевшему. От полученных ранений 41-летний мужчина скончался, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После совершения правонарушения злоумышленник вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
В данный момент мужчина находится под стражей. Идет следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU