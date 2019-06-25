2019-06-25T10:14:13+03:00
Общество

В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят сквер «Майский»

Средства выделят из городского бюджета
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят сквер «Майский». Он находится на пересечении ул. Совхозной и им. Яна Полуяна. Средства на работы выделили благодаря экономии расходной части городской казны.

- Сквер «Майский» станет третьей по счету городской территорией, где проведут работы по благоустройству. Также в 2019 году облагородят сквер «Фестивальный» и бульвар «Гагаринский», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе работ по благоустройству в «Майском» уложат тротуарную плитку на дорожках, заменят покрытие на детской и спортивной площадках, в центре зоны отдыха установят беседку, оборудуют воркуат-зону и трек для катания на велосипедах и скейтах.

Помимо этого, высадят новые деревья и кустарники, смонтируют системы полива и видеонаблюдения, установят лавочки и уличное освещение. Все работы планируют завершить в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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