СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-25T10:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят сквер «Майский». Он находится на пересечении ул. Совхозной и им. Яна Полуяна. Средства на работы выделили благодаря экономии расходной части городской казны.

- Сквер «Майский» станет третьей по счету городской территорией, где проведут работы по благоустройству. Также в 2019 году облагородят сквер «Фестивальный» и бульвар «Гагаринский», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе работ по благоустройству в «Майском» уложат тротуарную плитку на дорожках, заменят покрытие на детской и спортивной площадках, в центре зоны отдыха установят беседку, оборудуют воркуат-зону и трек для катания на велосипедах и скейтах.

Помимо этого, высадят новые деревья и кустарники, смонтируют системы полива и видеонаблюдения, установят лавочки и уличное освещение. Все работы планируют завершить в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU