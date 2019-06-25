2019-06-25T10:50:30+03:00
Происшествия

На Кубани будут судить участников ОПГ

Они незаконно обналичили почти 4 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 16 человек – жителей Кубани, а также Республики Северная ОсетияАлания и г. Москвы. Их обвиняют в организации преступного сообщества, изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, незаконной банковской деятельности и незаконном образование юридического лица.

- Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 годы жители создали преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 лиц - жителей края, Республики Северная Осетия – Алания, г. Москвы, а также неустановленных лиц. Они создали более 80 фирм - «однодневок». Осуществляя незаконную банковскую деятельность, злоумышленники смогли обналичить порядка 4 млрд рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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