В Азовском море заглохла лодка с туристами

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-25T11:24:08+03:00

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В хуторе Морозовском Приморско-Ахтарского района 24 июня 2019 года группа туристов решила отправится в ночное плавание на моторной лодке. Они следовали с Ясенской косы в Приморско-Ахтарск.

- Однако в 600 метрах от берега лодка заглохла - в плавсредстве закончился бензин. Пассажиры по телефону вызвали спасателей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС.

Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» и Спасательного Центра Приморско-Ахтарска обнаружили лодку с туристами в северо-восточной части Ахтарского залива, в районе маяка. 7 человек, среди которых был 9-летний ребенок, эвакуировали на берег. Туда же транспортировали их плавсредство. В результате инцидента никто не пострадал. Медицинская помощь никому из туристов не потребовалась.

Напомним, несчастный случай произошел утром 22 июня в Геленджике. 29-летняя туристка из Астраханской области упала с верблюда в поселке Кабардинка на горе Безумная.

ИСТОЧНИК KP.RU