Кубанские спасатели эвакуировали травмированного туриста с приюта «Фишт»
На Кубани 24 июня 2019 года спасатели получили сообщение о том, что в районе г. Фишт, при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника, получил травму ноги турист. У мужчины диагностировали перелом обеих костей голени. Ему понадобилась эвакуация в медицинское учреждение.
- Сегодня 25 июня 2019 года в 7.05 утра с сочинской базы Южного поисково-спасательного отряда вылетел вертолет Ми-8 с отрядом сотрудников МЧС России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Пострадавшего с приюта «Фишт» на носилках транспортировали на борт воздушного судна. Здесь ему оказал доврачебную помощь медицинский работник ЮРПСО. По прилету на базу спасотряда, туриста из Ростова-на-Дону передали ожидающим его врачам скорой медицинской помощи.
На Кубани спасатели эвакуировали туриста на вертолете.Максим ОСОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU