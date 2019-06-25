2019-06-25T11:57:23+03:00
Происшествия

Кубанские спасатели эвакуировали травмированного туриста с приюта «Фишт»

Мужчина сломал ногу при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РоссииФото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
Изменить размер текста:

На Кубани 24 июня 2019 года спасатели получили сообщение о том, что в районе г. Фишт, при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника, получил травму ноги турист. У мужчины диагностировали перелом обеих костей голени. Ему понадобилась эвакуация в медицинское учреждение.

- Сегодня 25 июня 2019 года в 7.05 утра с сочинской базы Южного поисково-спасательного отряда вылетел вертолет Ми-8 с отрядом сотрудников МЧС России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пострадавшего с приюта «Фишт» на носилках транспортировали на борт воздушного судна. Здесь ему оказал доврачебную помощь медицинский работник ЮРПСО. По прилету на базу спасотряда, туриста из Ростова-на-Дону передали ожидающим его врачам скорой медицинской помощи.

На Кубани спасатели эвакуировали туриста на вертолете.Максим ОСОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи на 4 года осудили водителя, который насмерть сбил человека
В Новороссийске задержали похитителя электродвигателей
В Краснодарском крае начались резервные дни основного периода ГИА-9
В Краснодаре на время проведения медицинского форума продлят три автобусных маршрута
Главным судебным приставом Краснодарского края стал Дмитрий Ткаченко
Кубанского пенсионера подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
На Кубани выбрали лучшее инклюзивное образовательное учреждение
В Белоглинском районе ликвидировали четыре несанкционированные свалки
Житель Белореченского района украл автомобиль и сдал его на металлолом
Фестивальное лето в «Орлёнке»
В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключили светофор
В Краснодаре осудили заказчицу и исполнителей убийства
В Азовском море заглохла лодка с туристами
На Кубани будут судить участников ОПГ
В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят сквер «Майский»