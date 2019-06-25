Кубанские спасатели эвакуировали травмированного туриста с приюта «Фишт»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-25T11:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани 24 июня 2019 года спасатели получили сообщение о том, что в районе г. Фишт, при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника, получил травму ноги турист. У мужчины диагностировали перелом обеих костей голени. Ему понадобилась эвакуация в медицинское учреждение.

- Сегодня 25 июня 2019 года в 7.05 утра с сочинской базы Южного поисково-спасательного отряда вылетел вертолет Ми-8 с отрядом сотрудников МЧС России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пострадавшего с приюта «Фишт» на носилках транспортировали на борт воздушного судна. Здесь ему оказал доврачебную помощь медицинский работник ЮРПСО. По прилету на базу спасотряда, туриста из Ростова-на-Дону передали ожидающим его врачам скорой медицинской помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716516" frameborder="0"></iframe> На Кубани спасатели эвакуировали туриста на вертолете.Максим ОСОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU