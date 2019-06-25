2019-06-25T12:18:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили заказчицу и исполнителей убийства

Преступники получили длительные сроки заключения
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре вынесли приговор Октябрине Девлетовой, Чингизу Амаханову и Гаджи Масхудову. Женщину признали виновной в организации причинения тяжкого вреда здоровью бывшему компаньону, а мужчин в убийстве и незаконном хранении оружия.

- Как установило следствие, житель Краснодарского края совместно с Девлетовой в 2009 году создал предприятие по реализации оборудования для утилизации биологических отходов. Впоследствии мужчина организовал свой бизнес по данному направлению. Желая устранить конкурента, Девлетова предложила 35-летнему Чингизу Амаханову за денежное вознаграждение нанести тяжкий вред бывшему компаньону. Мужчина согласился и привлек к совершению преступления своего знакомого Масхудова, а также предоставил ему огнестрельное оружие. 22 октября 2013 года Амаханов и Масхудов прибыли к дому предпринимателя по улице Фадеева в Краснодаре. Они дождались когда потерпевший сядет в личный автомобиль, а затем, Масхудов выстрелил в предпринимателя 6 раз, отчего тот скончался на месте. Впоследствии злоумышленники избавились от оружия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Суд назначил Давлетовой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ахманов проведет за решеткой 16 лет, а Масхудов 19 лет и 1 месяц лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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