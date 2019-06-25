СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-25T12:36:59+03:00

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала одноимённая смена, объединившая свыше 3000 ребят из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Канады и США.

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В течение трёх недель мальчишки и девчонки от 11 до 16 лет будут активно развиваться в сферах туризма, спорта, экологии, хореографии, декоративно-прикладного творчества, военно-патриотическом деле и спасательной деятельности.

Орлята пройдут базовые курсы по профильным компетенциям в рамках образовательной модели «Содружества взрослых и детей», что включает отряды: «Юный десантник», «Морской отряд», «Горными маршрутами», «Эко-отряд», «Маршруты безопасности», «Профессиональные старты», спортивные, художественные и танцевальные отряды.

- Современный ребенок должен быстро учиться, осваивать, изобретать, исследовать и понимать, какие огромные возможности открывают перед ним новые знания и опыт. Насыщенная программа смены «Фестивальное лето в «Орлёнке» как раз таки помогает всем талантливым ребятам нашей страны, из других государств, не только почерпнуть здесь что-то новое, но и проявить себя, поделиться своими новаторскими идеями, проделать исследовательскую и проектную работу под руководством экспертных наставников Центра, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

За время программы ребята расширят свои знания и представления о специфике службы в воздушно-десантных войсках России, укрепят своё здоровье и улучшат физическую подготовку, получат знания и опыт в сфере пешего туризма и экологии, профессионально освоят одно из популярных танцевальных направлений.

В «Орлёнке» мальчишки и девчонки обучатся морскому делу, управлению швертботом класса «Ворьен», шлюпкой «ЯЛ-6» и парусной доской для занятий виндсёрфингом, отработают элементы одного из видов спорта: мини-футбол, водное поло, волейбол, плавание. А также познакомятся с основами гончарного ремесла, искусством керамики и декоративной росписью.

Завершат смену итоговые фестивали, где ребята продемонстрируют свои достижения и проекты, созданные в Центре.

ИСТОЧНИК KP.RU