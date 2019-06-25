2019-06-25T12:53:00+03:00
Происшествия

Житель Белореченского района украл автомобиль и сдал его на металлолом

Теперь ему грозит тюремный срок за кражу
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В белореченском районе местный житель обратился в полицию с заявлением о краже личного автомобиля ВАЗ 21063. Мужчина оставил транспортное средство возле многоквартирного дома, а позже не обнаружил его на месте.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что увидел автомобиль и позвонил знакомому, чтобы тот помог отбуксировать транспортное средство в пункт приёма металла. За сданное авто злоумышленник получил всего 8 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские вернули транспортное средство владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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