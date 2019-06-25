В Белоглинском районе ликвидировали четыре несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-25T13:07:45+03:00

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В Белоглинском районе сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения действующего законодательства по обращению с отходами производства и потребления. Она показала, что в населенных пунктах: х. Меклета, с. Кулешовка, с. Новопавловка, ст. Успенская. Располагаются несанкционированные свалки ТБО.

- Органы местного самоуправления не предпринимали должных мер по устранению нарушения законодательства. Это могло привести к неблагоприятному воздействию на экологию и создать угрозу жизни и здоровью местного населения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По выявленным фактам прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями к администрациям сельских поселений с требованием об устранении несанкционированных свалок. Суд удовлетворил эти требования. В настоящий момент свалки ликвидированы.

Напомним, в белореченском районе местный житель обратился в полицию с заявлением о краже личного автомобиля ВАЗ 21063. Мужчина оставил транспортное средство возле многоквартирного дома, а позже не обнаружил его на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU