На Кубани выбрали лучшее инклюзивное образовательное учреждение

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-25T13:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани подвели итоги ежегодного краевого конкурса в номинации «Лучший ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования». Члены жюри оценивали презентации собственного опыта работы с детьми с особыми образовательными потребностями. В итоге, первое место присудили краснодарской коррекционной школе №21.

- В образовательном учреждении обучается более 450 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для помощи родителям здесь создали клуб «Родное сердечко». Педагоги проводят тренинги, – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Второе место заняла краснодарская коррекционная школа №59. Также в тройку призеров вошла школа-интернат Темрюка.

Стоит отметить, что в данный момент на территории Краснодарского края функционируют 37 ресурсных центров на базе коррекционных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU