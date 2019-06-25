2019-06-25T13:35:23+03:00
Происшествия

Кубанского пенсионера подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Он нанес материальный ущерб бюджету более чем на 1 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Следственный отдел по Крымскому району СКР возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

- Как считает следствие, в 2006 году подозреваемый изготовил договор купли-продажи, в который внес ложные сведения о приобретении у одного из управлений по добыче природных ресурсов дома площадью более 154 кв.м и земельного участок площадью более 4 750 кв.м, в поселке Саукдере. Затем он обратился в суд с заявлением о признании договора действительным. Помимо сфальсифицированного договора он предоставил поддельное заявление от имени ответчика, который якобы просил провести заседание без него, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По решению суда договор купли-продажи признан действительным, что позволило злоумышленнику впоследствии оформит дом и земельный участок в собственность. Своими действиями мужчина нанес ущерб Департаменту имущественных отношений Краснодарского края более чем на 1 миллион рублей. В данный момент устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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