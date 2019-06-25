Главным судебным приставом Краснодарского края стал Дмитрий Ткаченко

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-25T14:47:55+03:00

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С декабря 2018 года Дмитрий Ткаченко исполнял обязанности руководителя УФССП Кубани. И вот в июне 2019 года он назначен на должность главного судебного пристава края. На этом посту он сменил Александра Кумирова, который занимал данную должность с 2014 года.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов подчеркнул, что за время работы Дмитрия Ткаченко ведомство показало высокие результаты, а это говорит о его профессионализме и плотной работе с населением.

- Дмитрий Ткаченко в 1998 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России. В органах юстиции с мая 2002 года, он занимал должность главного специалиста-старшего дознавателя отдела дознания Главного управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю. С 2008 года работал в управлениях ФССП России по Ставропольскому краю, Республике Адыгея, Ростовской и Амурской областям. С конца декабря 2018 года Дмитрий Ткаченко был и.о. руководителя управления ведомства по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе УФССП по краю.

Напомним, в Сочи назначен новый вице-мэр. Прежнего заместителя градоначальника сняли с должности из-за срыва сроков строительства соцобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU