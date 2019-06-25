2019-06-25T14:24:05+03:00
Общество

В Краснодаре на время проведения медицинского форума продлят три автобусных маршрута

Мероприятие пройдет 26-27 июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Три автобусных маршрута продлят на время проведения медицинского форума в конгресс-центре. Мероприятие пройдет 26-27 июня в комплексе «Экспоград-Юг».

- На эти два дня до остановки общественного транспорта вблизи центра продлят три муниципальных автобусных маршрута - № № 1, 62 и 75, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

До остановки ВКК «Экспоград-Юг» по Конгрессной, 1 будут ходить автобусы:

- № 1 «Автовокзал «Южный» - Мегацентр «Красная площадь»;

- № 62 «Мегацентр «Красная площадь» - улица имени Генерала Трошева;

- № 75 «Юбилейный микрорайон - Мегацентр «Красная площадь».

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, все желающие смогут добираться на этих автобусах до конгресс-центра и обратно с 09:00 до 19:00 26 и 27 июня.

Также к комплексу, где пройдет мероприятие, регулярно ходит автобус № 56 «Мегацентр «Красная площадь» - музей «Россия - моя история» - торговый центр «Планета».

Напомним, в Краснодаре 28 июня перекроют несколько центральных улиц. Школьники пройдут по ним и остановятся на Казачьей площади, где и состоится основная программа праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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