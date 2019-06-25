2019-06-25T14:59:11+03:00
Общество

В Краснодарском крае начались резервные дни основного периода ГИА-9

Экзамены сдадут около пяти тысяч девятиклассников
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Государственная итоговая аттестация по всем предметам пройдет с 25 июня по 2 июля. Экзамены сдадут около пяти тысяч девятиклассников из всех районов Краснодарского края.

- Открывает резервные дни 25 июня экзамен по русскому языку. 26 июня –выпускники напишут физику, обществознание, биологию, информатике и ИКТ, 27 июня – математика, 28 июня – география, история, химия, литература, 29 июня – пройдут иностранные языки, 1-2 июля – резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Процедура проведения экзаменов в резервные дни такая же и не отличается от их проведения в основной период.

Сдать экзамен могут девятиклассники, которые не смогли сделать это по уважительной причине в основные дни. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, также могут повторно написать ГИА-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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