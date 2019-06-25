2019-06-25T15:02:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали похитителя электродвигателей

Молодой человек украл имущество комбината хлебопродуктов на 500 тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Полиция нашла подозреваемого за суткиПолиция нашла подозреваемого за сутки
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Исчезновение электродвигателей на Новороссийском комбинате хлебопродуктов заметили не сразу. Уже потом в полиции выяснят, что неизвестный вынес с территории предприятия ценное имущество.

Добычей злоумышленника стали пять электродвигателей и десяток датчиков уровня. Общий ущерб на комбинате оценили в 510 тысяч рублей. Неизвестный мужчина нашел лазейку и попал на склад. Полицейские сразу начали розыск и спустя сутки подозреваемого задержали по следам, которые оставил преступник.

- Было возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленником оказался ранее не судимый 22-летний местный житель. Суд избрал ему меру пресечения – подписку о невыезде, - сообщили в полиции Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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