В Новороссийске задержали похитителя электродвигателей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-25T15:02:17+03:00

Молодой человек украл имущество комбината хлебопродуктов на 500 тысяч рублей

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Исчезновение электродвигателей на Новороссийском комбинате хлебопродуктов заметили не сразу. Уже потом в полиции выяснят, что неизвестный вынес с территории предприятия ценное имущество.

Добычей злоумышленника стали пять электродвигателей и десяток датчиков уровня. Общий ущерб на комбинате оценили в 510 тысяч рублей. Неизвестный мужчина нашел лазейку и попал на склад. Полицейские сразу начали розыск и спустя сутки подозреваемого задержали по следам, которые оставил преступник.

- Было возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленником оказался ранее не судимый 22-летний местный житель. Суд избрал ему меру пресечения – подписку о невыезде, - сообщили в полиции Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU