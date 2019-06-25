СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-25T15:08:40+03:00

В Сочи на 4 года осудили водителя, который насмерть сбил человека Фото: Архив "КП"

Мужчина в момент аварии был пьян

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Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении 35-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Как было установлено, 10 марта мужчина проезжал мимо дома № 27 по улице Гагарина. В этот момент он был пьян. На пешеходном переходе мужчина наехал на 81-летнюю старушку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате аварии от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU