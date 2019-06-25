В Сочи на 4 года осудили водителя, который насмерть сбил человека
Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении 35-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- Как было установлено, 10 марта мужчина проезжал мимо дома № 27 по улице Гагарина. В этот момент он был пьян. На пешеходном переходе мужчина наехал на 81-летнюю старушку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В результате аварии от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU