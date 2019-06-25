В Краснодаре мужчина укрылся от дождя в чужом авто

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-25T16:08:13+03:00

Угонщика нашли по телефону, который он оставил в машине

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В отдел полиции Краснодара обратился житель частного дома расположенного на улице Калинина в поселке Победитель. Он сообщили, что его автомобиль кто-то повредил.

Было установлено, что заявитель вечером сложил личные вещи в машину, на следующий день он планировал поехать на море. Но по своей неосторожности случайно оставил ключи в замке зажигания. Уже утром краснодарец обнаружил, что его машина побывала в аварии. Неизвестный въехал на ней в дерево.

- В ходе осмотра салона эксперт-криминалист обнаружил следы животного, а также чужой мобильный телефон. На устройстве изучили личные фотографии и установили личность злоумышленника. Правоохранители получили от граждан информацию о жителе соседнего садоводческого товарищества, которого они видели в тот самый злополучный вечер, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчину задержали у его знакомых, где он выпивал. 24-летний житель города Ейска признался, что во время дождя, находясь в состоянии опьянения, заметил незапертую дверь чужого авто и решил прокатиться. Навыков вождения у него не было, парень не справился с управлением и въехал в дерево.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU