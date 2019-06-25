В Краснодаре состоится акция «Альтернатива»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-25T15:56:01+03:00

Она объединит школьников уже в 10 раз

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Акция «Альтернатива» пройдет 26 июня на территории Чистяковской рощи. Она объединит более 200 школьников города.

- На мероприятии в доступной игровой форме расскажут подросткам и о пользе здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой как о хорошей альтернативе зависимостям. В акции примут участие школьники, активисты и волонтеры образовательных учреждений города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Она состоится 26 июня с 16:00 до 18:00 в парке культуры и отдыха «Чистяковская роща» по улице Колхозной, 86. Для ребят проведут творческие мастер-классы, спортивные соревнования, а также будут выступления юных артистов «Центра детского творчества «Прикубанский».

Школьники смогут создать логотип с тематикой здорового образа жизни с помощью 3D-ручки, попробовать себя в арт-дизайне, продемонстрировать свои знания в турнире по финансовой грамотности, преодолеть спортивную полосу «Тропа отважных».

ИСТОЧНИК KP.RU