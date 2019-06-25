Полиция Краснодара продолжает поиски злоумышленников, ограбивших ювелирный салон
Краснодарские полицейские ведут комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, которые 20 июня 2019 года ограбили ювелирный салон, расположенный на улице Атарбекова.
-Примерно в 17:05 двое неустановленных лиц в масках ворвались в помещение салона, когда там не было посетителей. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, они нанесли телесные повреждения охраннику, разбили витрину и похитили порядка 140 ювелирных украшений, - рассказал «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Сотрудники салона успели нажать «тревожную кнопку», но злоумышленники скрылись. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ЧОПа, которое осуществляет охрану объекта. Однако, задержать нападавших по горячим следам не удалось.
- Один из нападавших является уроженцем Украины, - сообщил «КП» - Кубань» собственный источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU