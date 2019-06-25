Полиция Краснодара продолжает поиски злоумышленников, ограбивших ювелирный салон

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-25T16:04:21+03:00

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Краснодарские полицейские ведут комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, которые 20 июня 2019 года ограбили ювелирный салон, расположенный на улице Атарбекова.

-Примерно в 17:05 двое неустановленных лиц в масках ворвались в помещение салона, когда там не было посетителей. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, они нанесли телесные повреждения охраннику, разбили витрину и похитили порядка 140 ювелирных украшений, - рассказал «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сотрудники салона успели нажать «тревожную кнопку», но злоумышленники скрылись. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ЧОПа, которое осуществляет охрану объекта. Однако, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

- Один из нападавших является уроженцем Украины, - сообщил «КП» - Кубань» собственный источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU