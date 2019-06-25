СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-25T16:33:27+03:00

В Абинском районе три инспектора ДПС подставляли водителей и требовали от них деньги Фото: Архив "КП"

Делали они это с помощью «Алкотестера»

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В Абинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших инспекторов ДПС и 35-летнего местного жителя. Они обвиняются в получении взяток в значительном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.290, п.«а» ч.5 ст.290, п.«а» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

- В мае прошлого года полицейские создали преступную группу с целью получения денег от водителей за увод их от административной ответственности. Также они вовлекли 35-летнего местного жителя, который был посредником. Между участниками группы было четкое распределение ролей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Посредник получал от «нарушителей» на свою карту деньги. Сотрудники полиции во время дежурства останавливали автомобили, проверяли документы. Без каких-либо оснований и с использованием «левого» «Алкотестера» они подставляли невиновных водителей. После они предлагали мужчинам передавать им деньги за не привлечение их к административной ответственности.

Водители соглашались и через посредника отдавали взятки. В результате обвиняемые получили в общей сумме свыше 200 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и УФСБ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU