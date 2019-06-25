В Краснодаре вместе с жителями разработают проекты благоустройства городского пространства

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-25T17:02:04+03:00

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Серию проектных семинаров по преобразованию общественных территорий проводит городской департамент архитектуры и градостроительства. Уже обсудили концепции благоустройство четырех скверов. Некоторые из них планируют обновить в 2020 году.

На таких встречах жители сами могут выбрать лучший проект для каждой общественной территории. По некоторым местам уже есть определенные планы, которые будут дорабатывать с учетом пожеланий граждан.

- Оживленная дискуссия возникла при обсуждении Дмитриевского сквера. Он находится в районе Верхнего Покровского озера, на пересечении улиц Садовая и Дмитриевская Дамба. Жители микрорайона внесли свои предложения, с учетом которых архитекторы доработают концепцию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU