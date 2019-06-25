Знаком качества «Сделано на Кубани» отметили 124 товара

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-25T17:16:36+03:00

Все они произведены в Краснодарском крае

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В регионе подвели итоги третьего регионального конкурса «Сделано на Кубани». Специальным знаком отметили еще 124 товара от 54 предприятий. Вновь участвовали как крупные, так и малые предприятия края. Победителей поздравил заместитель главы региона Василий Швец.

Он отметил, что обозначенные специальным логотипом продукты более заметны среди остального товарного ряда. Большинство производителей после конкурса увеличили продажи продукции.

- По итогам двух конкурсов в краевые фонды поддержки малого и среднего предпринимательства обратились 42 победителя. Эти компании получили займы по заниженной процентной ставке, инжиниринговые услуги, поручительство, содействие в поиске иностранного партнера, - сообщает «Юг Times».

В дальнейшем товары, которые получили знак «Сделано на Кубани» пройдут проверку качества и безопасности. Всего по итогам трех конкурсов победителями были признаны 418 продуктов 133 производителей региона.

1 июля стартует четвертый конкурс «Сделано на Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU