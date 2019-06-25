Чиновника Северского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-25T17:37:10+03:00

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Прокуратура Северского района провела проверку исполнения должностными лицами законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ.

Согласно положениям ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» на изучение подобных документов отводится 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган, с обязательным уведомлением заявителя о перенаправлении обращения.

Несмотря на указанные требования, четыре обращения, поступившие в отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском и Крымском районах были направлены для рассмотрения в другие органы. Заявителей об этом никто не предупредил.

- В отношении начальника отдела возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений). Ему был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Штраф чиновник уже оплатил.

ИСТОЧНИК KP.RU