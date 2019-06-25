В Сочи во время драки на автобусной остановке пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-25T17:38:06+03:00

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Пятилетняя Лена Волкова (имя изменено) вместе с родителями ждала автобус на остановке КСМ, чтобы уехать в центр Сочи. Девочку на руках держала мама, ее отец стоял рядом. Кроме семьи Волковых на остановке своего рейса ждали еще несколько человек. Как вдруг двое мужчин на этом небольшом пятачке начали драться.

- Семейная пара попыталась разнять драчунов, - рассказала сайту «КП»-Кубань» начальник отделения по связям со СМИ УВД Сочи Екатерина Лелекова. – Женщина, у которой на руках был пятилетний ребенок, оступилась и упала. Девочка получила ушибы мягких тканей головы, ссадины на спине и локтевом суставе. Она была доставлена в больницу, где медики оказали помощь ребенку и отправили на амбулаторное лечение.

Из-за чего именно начали драться те двое на остановке, сейчас выясняет сочинская полиция, а также устанавливают и тот факт, были ли они пьяны. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU