В Сочи с воздуха искали туристов, которые заблудились в районе Калинового озера

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-25T17:47:52+03:00

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Утром 25 июня спасатели вылетали на поиск заблудившихся в горно-лесной местности туристов. Их начали искать пешим порядком еще 24 июня днем, но результатов это не принесло.

Информация о потерявшихся поступила в спасотряд от диспетчера службы «112» 24 июня в 11:45. Мужчина сообщил, что он и его товарищи начали свой маршрут 21 июня из поселка Кепша. Они шли вдоль русла реки и должны были идти либо через вершину горы Иегош к Калиновому озеру, либо напрямик к нему. По маршруту их вел парень, который был с навигатором. Вскоре он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

- Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО совместно сотрудниками «Кубань-СПАС» незамедлительно вышли по обозначенному туристами маршруту. Но их не удалось найти. Поэтому 25 июня в 04:00 поисковые работы были продолжены в сторону горы Иегош, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В 07:30 утра с вертолетом Ми-8 МЧС вылетела дополнительная группа спасателей. Мужчины развели костер и обозначили себя. Вертолетчикам удалось обнаружить их с воздуха. Спасатель на лебедке спустился за пострадавшими, после чего в косынке туристов подняли на борт вертолета. Мужчин доставили на базу спасательного отряда, помощь врачей им не потребовалась.

В 11:30 25 июня на связь со спасателями вышел третий турист, сообщил, что с ним все в порядке, он выйдет из леса самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/716623" frameborder="0"></iframe> Поиск туристов в Сочи.Видео: ЮРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU