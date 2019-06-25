2019-06-25T17:51:16+03:00
Происшествия

На Кубани поезд «Адлер-Ижевск» столкнулся с легковушкой

Чудом никто не пострадал
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Пассажиры поезда не пострадалиПассажиры поезда не пострадалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Белореченском районе на перегоне Комсомольская – Пшехская в 16:36, 25 июня, пассажирский поезд «Адлер-Ижевск» столкнулся с автомобилем Киа Оптима.

- Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №452 Адлер – Ижевск, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СК ЖД. - Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто, кроме самого автомобиля, не пострадал. На движение поездов это ДТП не повлияло. Пассажиры состава прибудут в пункт назначения вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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