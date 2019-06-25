СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-25T18:07:13+03:00

Сотрудника Краснодарской таможни осудили на два года за взятку и мошенничество Фото: Архив "КП"

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На Кубани осудили бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В октябре 2017 года мужчина знал о том, что предприниматель перевозит пассажиров на междугороднем автобусе, незаконно перемещенном через границу Евразийского экономического союза. За 70 тысяч правоохранитель пообещал нарушителю не проводить в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. А также не изымать авто. Мужчина согласился и перевел на банковскую карту виновного деньги.

Тот же сотрудник в январе 2018 года, получил от местного жителя, который собирался торговать немаркированными табачными изделиями, взятку в сумме 50 тысяч рублей.

- Советский районный суд вынес бывшему таможеннику приговор. Он проведет два года в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года, без штрафа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ России.

ИСТОЧНИК KP.RU