Полиция задержала женщину, убившую двух своих младенцев

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-25T18:22:25+03:00

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Вечером 23 июня в одной из гостиниц Краснобакинского района нашли тело новорожденного ребенка. Младенца – это была девочка – мать смыла в унитаз. Но труп застрял в канализационной гофре. Впрочем, выдали мать-убийцу не забившиеся коммуникации. Директор гостиницы заметил, что у одной из его сотрудниц, еще буквально вчера находившейся в положении, исчез живот, а она, как ни в чем ни бывало, ходит по этажам, подметает ковровые дорожки. Мужчина стал спрашивать девушку: мол, куда дела ребенка? Но та на голубом глазу заявила: «В унитаз смыла». После этого директор сам вызвал полицию.

- 24-летняя мать ребенка Татьяна Я. в ночь на 23 июня заступила на дежурство горничной в гостинице, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах. – В обед у нее начались схватки. В туалете одного из номеров она родила девочку ростом 35 сантиметров и весом 1,5 килограмма. Ножницами самостоятельно перерезала пуповину. Прибывшим полицейским девушка сообщила, что ребенок был мертв, и потому она смыла его в унитаз.

Полицейские вскрыли канализационную трубу и обнаружили труп ребенка в гофре, - продолжает источник. – С места преступления изъяли нож, ножницы, коврик и одежды в пятнах бурого цвета. На следующий день после вскрытия труп младенца отправили в Нижний Новгород на гистологическое исследование.

Примечательно, что мать ребенка – персона в полиции известная. В 2015 году ее уже судили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Отбывала ли она наказание полностью или нашлись смягчающие обстоятельства, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU