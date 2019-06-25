В Краснодаре незрячей девушке отказали в приеме на работу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-25T18:23:45+03:00

За это она получит моральную компенсацию в 15 тысяч рублей

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В Октябрьском районном суде Краснодара 21 июня состоялось судебное заседание по делу Анастасии Блиновой. Девушка с 12 лет инвалид по зрению, поэтому передвигаться по городу ей помогает специально обученная собака-поводырь.

В декабре прошлого года она пыталась устроиться на должность помощника юриста в юридический центр. Но там, по словам, Анастасии, ей отказали. Работодатели ссылались на корпоративную этику, которая запрещает присутствие животных в офисе.

Девушка потребовала от фирмы объяснений. Вскоре ей прислали ответ. Причина отказа была в том, работодатель посчитал, что соискательница не соответствует требованиям, необходимым для назначения на должность юриста.

- Девушка обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред и взять ее на работу в юридическую фирму. Первое слушание по ее делу прошло 24 апреля в Октябрьском районном суде. Состоялось еще три заседания и на последнем ведомство частично удовлетворило требования Анастасии. Девушке выплатят моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. В требовании принять ее на работу было отказано, - сообщает «Живая Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU