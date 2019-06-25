В Краснодаре пройдет антинаркотический пробег

СЕГОДНЯ 19:43 2019-06-25T19:43:21+03:00

В спортивной программе две дистанции - 500 и 1000 метров

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В среду, 26 июня, краевой столице с 09:00 до 12:00 в парке «Солнечный остров» стартует пробег «Россия - территория без наркотиков». Спортивное мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту запрещенных веществ.

В пробеге могут поучаствовать как жители, так и гости кубанской столицы от 9 лет и старше. Также приглашают членов спортивных секций, школ и клубов.

- Для участия необходимы именные заявки от организаций, заверенные руководителями и медицинскими работниками учреждений. Те, кто проходят отдельно, должны предъявить справку от педиатра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В спортивной программе пробега всего две дистанции:- 500 и 1000 метров. Победители будут определены среди ребят 9–10 лет, которым предстоит преодолеть 500 метров. По 1000 метров побегут группы со школьниками 12-ти и 13-ти лет, а также те, кому уже 14 и старше.

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю и администрация города стали организаторами спортивного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU