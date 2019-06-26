2019-06-26T07:18:57+03:00
Спорт

Представительницы Кубани взяли «золото» и две «бронзы» на Европейских играх

Всего на турнире разыграют 200 комплектов наград
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Беларуси проходят II Европейские игры. Участие в соревнованиях принимают более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы. Всего на турнире между ними разыграют 200 комплектов наград.

- В состав российской сборной вошли 15 представителей Краснодарского края – это борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семёнов, боксеры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлеты Дмитрий Лопин и Полина Миллер, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Успешно выступила самбистка Татьяна Казенюк. Она дошла до финала, где ей противостояла белорусская спортсменка Анастасия Архипова. Встреча завершилась в пользу самбистки из Армавира, она заняла первое место.

Также призерами стали батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус. В синхронных прыжках они завоевали бронзовые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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