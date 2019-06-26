В Сочи продолжают ликвидировать последствия схода селя
Утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» сель сошел на дорогу в районе Сулимовского ручья и перекрыл дорогу. Контролировал ход восстановительных работ мэр Сочи.
Специалисты уже вернули ручей в русло. Также расчистили одну полосу для движения транспорта. По поручению мэра город введет режим локальной ЧС. Это позволит собственникам объектов, которые пострадали от стихии, получить компенсации за ущерб.
Вскоре должна вернуться в работу насосная станция канализации. Ее также затопило во время селя.
- Нашли еще одно место схода грязи и камней. Несмотря на то, что собственник территории - федеральная компания «Россети», город организовал работу спецтехники. На расчистку вышли 17 машин, задействовано полсотни человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU