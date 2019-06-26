2019-06-26T08:06:57+03:00
Общество

В Геленджике долгострой в микрорайоне Северный завершат в этом году

Работы идут с опережением графика
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Геленджике в микрорайоне Северный долгострой завершат в этом году. Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко провел выездное заседание межведомственной комиссии региона по решению проблем обманутых дольщиков.

- 4 июня по ЖК «Солнечный» между администрацией города и инвестором был подписан график работ на объекте. Он был утвержден в присутствии представителей инициативной группы собственников жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил глава администрации Геленджика Алексей Богодистов, работы идут с опережением графика. До конца года дом должен быть завершен.

На совещании обсудили ситуацию с ООО «Кубаньжилстрой» в Новороссийске. Этот объект является самым крупным долгостроем Краснодарского края. Это несколько крупных жилых комплексов в разной степени готовности.

Глава города рассказал, что к завершению строительства ЖК «Одиссей» приступил АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска». До 28 июня по этому дому будет утвержден график работ, а до середины июля решат вопросы подключения к коммунальным сетям.

Участники встречи рассмотрели и ситуацию с ЖСК «Русь» в Сочи, где было отозвано разрешение на строительство. 25 июня было принято принципиальное решение о завершении объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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