В Новокубанском районе открылся офис врача общей практики
Новая амбулатория появилась в поселке Прикубанском. Более 5 тысяч взрослых и детей смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом.
- Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из краевого и муниципального бюджетов было выделено более 10 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В новом офисе ВОП есть смотровой, прививочный, процедурный и перевязочный кабинеты, вскоре появится аптечный пункт и дневной стационар. Уже установили электрокардиографы, стерилизаторы, холодильники, ингалятор кислорода, физиоаппаратура.
В Новокубанском районе это уже пятая такая амбулатория. Всего в крае их уже более 260. Ежегодно врачи общей практики проводят около 1,5 миллионов консультаций.
Напомним, в Кореновском районе открыли новый модульный ФАП. Здесь функционируют акушерский и процедурный кабинеты. Кроме того, для повышения доступности медпомощи жителям хутора в учреждении имеется и аптечный пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU