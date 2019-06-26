2019-06-26T08:35:48+03:00
Здоровье

В Новокубанском районе открылся офис врача общей практики

На его строительство было выделено более 10 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Новая амбулатория появилась в поселке Прикубанском. Более 5 тысяч взрослых и детей смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом.

- Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из краевого и муниципального бюджетов было выделено более 10 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В новом офисе ВОП есть смотровой, прививочный, процедурный и перевязочный кабинеты, вскоре появится аптечный пункт и дневной стационар. Уже установили электрокардиографы, стерилизаторы, холодильники, ингалятор кислорода, физиоаппаратура.

В Новокубанском районе это уже пятая такая амбулатория. Всего в крае их уже более 260. Ежегодно врачи общей практики проводят около 1,5 миллионов консультаций.

Напомним, в Кореновском районе открыли новый модульный ФАП. Здесь функционируют акушерский и процедурный кабинеты. Кроме того, для повышения доступности медпомощи жителям хутора в учреждении имеется и аптечный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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