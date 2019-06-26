Погода в Краснодарском крае 26-28 июня 2019: местами пройдет кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-26T09:01:30+03:00

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По данным Гидрометцентра Краснодарского края, 26 июня в кубанской столице малооблачно. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем 31…33 градуса.

В среду в регионе выпадут небольшие осадки, возможна гроза. В отдельных районах ожидается сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут +33, местами до +35 градусов.

На Черноморском побережье также ожидается небольшой дождик. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса.

27 и 28 июня синоптики все также прогнозируют осадки в некоторых районах края. В середине и конце периода в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами и при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 22 градуса, в четверг днем +33 градуса, а в пятницу +31.

На Черноморском побережье 27-28 июня ожидаются осадки. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до +24, днем составит +32.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 27 июня ясно, столбики термометров днем покажут +33 градуса, а ночью – 21. 28 июня возможны небольшие осадки вечером и ночью. Воздух прогреется до +31.

ИСТОЧНИК KP.RU