СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-26T09:16:45+03:00

Для гостей подготовили различные выступления, развлечения и ароматное угощение

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29 июня в выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Гарнэ сальцэ». Торжественное открытие праздника начнется в 11:00 на главной сцене.

- Творческие делегации из районов края проведут яркую творческую программу. Гостей праздника ждут выступления самодеятельных коллективов и исполнителей, народные игры, развлечения и вкусное ароматное сальцэ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Также в выставочном комплексе «Атамань» будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел «Город мастеров». Каждый желающий сможет принять участие в тематических мастер-классах.

Напомним, в Краснодаре сегодня пройдет антинаркотический пробег. В спортивной программе две дистанции - 500 и 1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU