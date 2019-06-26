В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Гарнэ сальцэ»
29 июня в выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Гарнэ сальцэ». Торжественное открытие праздника начнется в 11:00 на главной сцене.
- Творческие делегации из районов края проведут яркую творческую программу. Гостей праздника ждут выступления самодеятельных коллективов и исполнителей, народные игры, развлечения и вкусное ароматное сальцэ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Также в выставочном комплексе «Атамань» будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел «Город мастеров». Каждый желающий сможет принять участие в тематических мастер-классах.
Напомним, в Краснодаре сегодня пройдет антинаркотический пробег. В спортивной программе две дистанции - 500 и 1000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU